Un mundialista con la Selección Chilena dio su opinión respecto al viaje que realizó el actual DT de La Roja, donde se habría reunido con Erick Pulgar.

En la Selección Chilena ya piensan en el inicio del ciclo con miras al Mundial 2030, que hasta ahora sigue a cargo del técnico interino Nicolás Córdova, quien ha comenzado tratando de convencer que vuelva a La Roja el volante Erick Pulgar.

El entrenador habría viajado a Brasil junto al gerente de selecciones Felipe Correa, para conversar con el mediocapista del Flamengo, quien ayer (domingo) anotó un golazo en la victoria sobre el Vitoria por el Brasileirao.

Respecto a aquello, entregó su opinión a BOLAVIP un histórico de La Roja, que además fue parte de la Selección rumbo al Mundial de Francia 1998 y también en esa recordada Copa del Mundo.

Se trata de Fabián Estay, que de entrada aprueba un eventual regreso del antofagastino, pero también deja claro que no hay que rogarle a nadie.

“Dada las circunstancias, yo no sé el tema de Pulgar si renunció o no renunció, no estoy muy enterado de eso. Pero jugador de sus características, que anda muy bien en Brasil, que acaba de hacer un golazo, me parece que siempre es bienvenido. Yo creo que esas parte de conversar a nivel personal siempre te hace crecer y al jugador eso lo compromete”, comenzó diciendo.

“No sé si este interinato de Nicolás Córdova va a ser eterno o van a nombrar a otro. Pero la gestión se hace, siempre es bueno. Tampoco es rogar, porque si yo digo que no quiero ir más a la selección, no voy más. Ya es un tema después que puedan convencer o no”, agregó.

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Un gran refuerzo para La Roja

Luego, Estay aplaudió el gran momento del volante de 32 años en el ‘Fla’, que lo harían ser un aporte al ‘Equipo de Todos’.

“Erick Pulgar por supuesto que te puede ayudar muchísimo, sobre todo porque está viviendo momentos importantes, fue fundamental con Flamengo cuando ganaron la Copa Libertadores. No es un jugador desconocido, es un jugador que te da mucho en el juego aéreo, defensivo y ofensivamente, te da equilibrio. Yo no lo veo tan malo que vaya a intentar convencerlo, que pueda regresar nuevamente al seleccionado chileno”, expresó.

“No está mal tomarse ver un café, ver las diferencias, por qué no fuiste más a la Selección, por qué no fuiste más, etc. Hay tantas cosas que se pueden decir, pero siempre hay que hacer una buena gestión, sobre todo con un buen jugador. Obviamente no se le ruega a nadie, pero creo que Erick cuando estuvo en la Selección fue siempre comprometido y tuvo buenos rendimientos”, completó quien actualmente está radicado en México.

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Fabián Estay es comentarista de Fox Sports en México.

En síntesis