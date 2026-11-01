Liverpool vs. Arsenal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la Premier League

Liverpool recibe a Arsenal este domingo 1 de noviembre desde las 13:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Liverpool ganó 2-0 como local ante Brighton. El conjunto marcha 5° con 15 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Brentford.
Arsenal viene de ganar 2-0 como local ante Everton. El equipo ocupa el puesto 2 con 21 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Nottingham Forest.
El historial entre Liverpool y Arsenal
Liverpool y Arsenal se enfrentaron 213 veces en los últimos años: 81 triunfos de Liverpool, 73 de Arsenal y 62 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/01/2026
|Arsenal vs. Liverpool
|0-0
|Premier League
|31/08/2025
|Liverpool vs. Arsenal
|1-0
|Premier League
|11/05/2025
|Liverpool vs. Arsenal
|2-2
|Premier League
|27/10/2024
|Arsenal vs. Liverpool
|2-2
|Premier League
|31/07/2024
|Liverpool vs. Arsenal
|2-1
|Club Friendlies
|04/02/2024
|Arsenal vs. Liverpool
|3-1
|Premier League
|07/01/2024
|Arsenal vs. Liverpool
|0-2
|FA Cup
|23/12/2023
|Liverpool vs. Arsenal
|1-1
|Premier League
|09/04/2023
|Liverpool vs. Arsenal
|2-2
|Premier League
|09/10/2022
|Arsenal vs. Liverpool
|3-2
|Premier League
Horario del partido
- Chile: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo
- Centroamérica: FOX+
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Liverpool y Arsenal se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Liverpool suma 15 puntos en el torneo.
- Arsenal suma 21 puntos tras vencer a Everton, Nottingham Forest y Leeds.