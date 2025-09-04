Este jueves 4 de septiembre, regresa toda la acción de las siempre emocionantes Clasificatorias Sudamericanas. Venezuela quiere ser el equipo que dé el batacazo y logre por primera vez en su historia acceder a la cita planetaria.

En frente, la “Vinotinto” no la tiene para nada sencilla, ya que tendrá como rival a los campeones del mundo de la mano de Lionel Scaloni y Messi. Aunque la albiceleste ya está clasificada al Mundial, no quieren dejar espacio a especulaciones, menos aún en el día que podría ser la despedida del 10 en partidos oficiales por Eliminatorias.

En tanto, los de Fernando Batista siguen con la esperanza intacta bajo el lema “mano, tengo fe”. Esto ya que aquel combinado nunca ha disputado una cita planetaria a nivel adulto y hoy están a poco de, al menos, meterse en el repechaje.

¿Dónde ver por TV y STREAMING el partido de Venezuela vs. Argentina?

El partido de Argentina vs. la Selección de Venezuela será transmitido para todo el territorio chileno a través de las pantallas de Chilevisión. Este se puede ver en el canal 11 por TV abierta y en los siguientes canales según tu cableoperador.

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

Ahora, para ver este partido de forma gratuita a través de un enlace o aplicación, se podrá ver en la web oficial de Chilevisión y también en su canal de YouTube. Además, también será transmitido por Disney+ en su señal premium.

Así está la tabla de las clasificatorias Sudamericanas previo a la fecha 17

Venezuela se encuentra en la séptima posición de la tabla con 18 puntos estando en este momento en zona de repechaje. Supera a Bolivia solo por una unidad, quienes hoy se enfrentan a Colombia, otro de los rivales de la “Vinotinto” en la lucha por acceder directo a la cita planetaria.

De momento, Argentina, Brasil y Ecuador son los primeros clasificados desde este lado del mundo al certamen de 2026.