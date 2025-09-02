Cuando todos pensaban que Alexis Sánchez se quedaba otra temporada en el Calcio, específicamente en el Udinese, surgió un interesado en España para que el delantero continue su carrera en el Viejo Continente.

Nos referimos al Sevilla, equipo archirrival del Betis de Manuel Pellegrini, y cuadro que ya cuenta con otro jugador chileno: Gabriel Suazo, y si nos vamos muchos años atrás, fue el equipo que lanzó al estrellato a Iván Zamorano para luego recalar en el Real Madrid.

Pero así como hubo sorpresa con la decisión de Alexis, más inesperado aún fue la reacción de uno de los máximos ídolos mundiales hoy por hoy en el fútbol, el joven Lamine Yamal, el que tuvo palabras para esta noticia.

“Siempre me ha gustado (el último día de fichajes) porque salen fichajes raros de última hora como el de Alexis Sánchez al Sevilla“, afirmó la megaestrella del Barca.

Igualmente el crack aclaró que le gusta mucho la idea de los fichajes, aunque aclaró una excepción.

“Me gusta ese movimiento, es algo bonito del fútbol y me alegro de que pasen esas cosas, mientras no pasen en mi equipo donde todos nos quedemos, estaré feliz“, cerró.

¿Cuándo juega el Sevilla de Alexis Sánchez?

El Sevilla recibirá el viernes 12 de septiembre por la cuarta fecha de La Liga al Elche en el tradicional estadio Ramón Sánchez Pizjuan.