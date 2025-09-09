Pese a la caída en la fecha 17 por 3 a 0 ante los campeones del mundo, Venezuela sigue con la ilusión intacta de lograr su clasificación al repechaje mundialista de cara a la cita planetaria de 2026.

Este martes, la “Vinotinto” tiene una cita con la historia. El equipo de Fernando Batista recibe a Colombia en Maturín y podría conseguir la gran hazaña: meterse por primera vez a instancias decisivas de cara a un Mundial.

Nunca antes el cuadro llanero ha estado tan cerca de lograrlo. Esta vez todo depende de ellos. Si ganan, irán al repechaje para buscar meterse en el Mundial de México, EE.UU. y Canadá el próximo año.

En frente tendrán a una selección cafetalera que viene de golear por 3 a 0 a Bolivia. A pesar de ya estar clasificados, podrían incluso quedar segundos en la clasificación en caso de darse ciertos resultados.

¿A qué hora se enfrentan Venezuela vs. Colombia por la última fecha de las Clasificatorias Sudamericanas?

El partido por la última fecha de estas Clasificatorias Sudamericanas entre Venezuela y Colombia será este martes 9 de septiembre a contar de las 20:30 horas en el Estadio Monumental de Maturín.

La “Vinotinto” quiere dar el batacazo y meterse en el repechaje de cara al Mundial del próximo año (Foto: Getty Images)

¿Quién transmite desde Chile el partido entre Venezuela vs. Colombia?

El partido entre la “Vinotinto” y los cafetaleros se podrá ver en Chile a través de la señal online de Chilevisión. Además, será transmitido por Disney+ en todas sus plataformas digitales.