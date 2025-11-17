Una auténtica bomba explotó en River Plate luego de que Marcelo Gallardo decidiera dejar fuera de la convocatoria a Paulo Díaz para el duelo de este fin de semana ante Vélez Sarsfield por la liga argentina. La marginación del defensor chileno se produce inmediatamente después de su bajisimo rendimiento en la derrota a manos de Boca Juniors en La Bombonera.

La decisión del ‘Muñeco’ no pasó inadvertida en el entorno del fútbol argentino. Gallardo también excluyó de la lista al delantero Miguel Borja, alimentando las versiones en la prensa trasandina que apuntan a un posible fin de ciclo para ambos jugadores en la escuadra de la ‘Banda Sangre’.

El ambiente en Núñez está al rojo vivo. Los hinchas han descargado su molestia especialmente contra Paulo Díaz, quien llegó al club en 2019, alcanzó la capitanía y conquistó siete títulos con River. Sin embargo, el vínculo entre el defensor y el club está en un momento crítico.

Paulo Díaz vive un momento crítico en River Plate (Getty Images)

Tras el empate 0-0 ante Vélez en Liniers, el técnico Marcelo Gallardo explicó en cuatro palabras la ausencia de Paulo Díaz, a quien de paso, entre líneas, le dejó un recado: “Fueron todas decisiones técnicas”, lanzó el Muñeco dejando en claro que el nivel futbolístico del chileno está por debajo de lo esperado por el ídolo de River.

Si bien Paulo Díaz tiene contrato vigente con River Plate, su marginación y el quiebre con la hinchada podrían apurar el término del vínculo entre el defensa chileno y el club argentino. La teleserie continuará.

Datos clave…