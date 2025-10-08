En Sevilla siguen alucinados con la tremenda goleada que el conjunto del Nervión le propinó al Barcelona el pasado fin de semana por la Liga de España. Un soberbio 4-1 de local que tuvo como gran figura al chileno Alexis Sánchez.

Y la locura por el tocopillano no para de hacer noticia en Andalucía. En las últimas horas el conjunto sevillista publicó un extenso video con imágenes “desde dentro” de la épica victoria ante los culés.

En el registro se puede ver a un Alexis Sánchez tomando la voz protagonista en el camarín del Sevilla, incluso llama la atención con una potente arenga antes de entrar al césped del estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Al minuto 2:45 del video y al momento de salir a hacer el calentamiento, el máximo goleador de la selección chilena lanza a los gritos un fuerte mensaje a sus compañeros: “¡Si el compañero se equivoca, se apoya! ¡Se apoya! Somos todos familia. Todos juntos…”.

La reacción de la prensa española a la arenga de Alexis Sánchez

El rol de ‘Maravilla’ en el camarín del equipo que dirige Matías Almeyda llamó de inmediato la atención de la prensa española. Tras la publicación del video, el diario ABC de Sevilla le dedicó una nota al chileno titulada “El mensaje del líder comprometido”.

En ella, el citado medio resalta que “Alexis Sánchez no ha tardado mucho en meterse al sevillismo y a los fans de LaLiga en el bolsillo. El Niño Maravilla, a sus 36 años, se ha puesto al frente del pujante Sevilla de Almeyda a base de carácter y buen fútbol, transformando las dudas que podía generar su edad en halagos y admiración por parte de los aficionados. Suma ya dos goles y una asistencia”.

“Se ha convertido en una de las extensiones del míster Almeyda en la cancha”, agregan y al cierre le dedican con otro potente párrafo: “Alexis se ha convertido en líder y pieza fundamental de este Sevilla de la regeneración”.