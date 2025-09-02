Este domingo se definió la Leagues Cup, un torneo que se disputa entre equipos de la MLS de Estados Unidos y de la Liga de México donde llegaron a la final dos equipos de USA: El Seattle Sounders y el Inter de Miami.

El equipo verde donde triunfó alguna vez el ex Universidad de Chile, Raúl Ruidíaz, le ganó 3-0 al cuadro de Lionel Messi y todas sus estrellas.

Pero el partido pasó a un segundo plano luego del escándalo que se dio cuando jugadores de ambos equipos se agarraron a empujones y donde nuestro conocido Maximiliano Falcón tomó del cuello a un rival.

Maximiliano Falcón en medio de la trifulca

De todos modos la intención del ex Colo Colo no fue ahorcar a un rival como podría interpretarse al ver la imagen, si no que quiso sacarlo de la zona donde estaba el Inter de Miami, aunque no de muy buena forma.

Igualmente la nota alta la dio Luis Suárez, compatriota del Peluca y el que agregando una nueva historia a su libro de mal perdedor, decidió escupir a un funcionario del Seattle, identificado como Gene Ramírez.

Uno que le quiso prestar el ropero al Pistolero, fue el otrora arquero de Audax Italiano, Óscar Ustari, el que dijo “Vi que había un amontonamiento de gente, pero no puedo decir nada porque no vi nada. Estaba con Luis porque había una persona ahí [Gene Ramírez] y no quería irse. Como que animaba a que todo siguiera. Me enfoqué en eso porque era lo que tenía más cerca”.

“Luis Suárez eres despreciable”

El ex seleccionado nacional de Estadios Unidos Taylor Twellman, ocupó su cuenta de Twitter para darle con todo al compañero de Maxi Falcón. “Estaba en el estadio cuando mordió a Chiellini. Y estaba cuando le escupió a un guardia de seguridad de 72 años. ¡Qué despreciable!”, cerró.

El histórico Alexis Lalas no se quedó atrás y destrozó a Suárez: “Escupir es un acto vil, despreciable e irrespetuoso. Preferiría que me dieras un puñetazo en la cara, que sé que a algunos les encantaría”.