Para aplaudir: la foto viral de Lionel Messi durante la premiación de Seattle Sounders tras ganarle la Leagues Cup a Inter Miami

Empujones, insultos e incluso escupitajos primaron durante los minutos posteriores al pitazo final en la final de la Leagues Cup, donde Seattle Sanders goleó 3-0 a Inter Miami y se consagró campeón. Sin embargo, en medio de ese revuelo, Lionel Messi se diferenció del resto de sus compañeros.

Mientras varios jugadores participaron del altercado, protagonizado por un Luis Suárez que escupió a un ayudante rival y un Sergio Busquets furioso, el capitán argentino llamó la atención por la postura adoptada: no solo pasó desapercibido durante el altercado, sino que recogió su medalla plateada y aceptó la derrota observando con respeto la celebración rival, siendo el único jugador de Inter Miami que se quedó en la cancha durante la premiación.

Tras recibir la presea, Leo no se dirigió de inmediato a los vestuarios ni mostró signos de frustración. Simplemente permaneció con las manos cruzadas detrás de la espalda, mirando en silencio cómo Seattle Sanders levantaba el trofeo en el Lumenfield Stadium de Washington, en una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En soledad, Messi observó la celebración de Seattle Sounders (@FootballFactly).

El gesto refleja a la perfección que Leo logró separar lo que ocurre dentro y fuera del campo. Es que durante el encuentro, el rosarino también tuvo momentos de tensión, como el cruce con su compatriota Pedro de la Vega. Y pese a sufrir el mal sabor de boca de quedarse a las puertas del trofeo número 47 de su carrera, optó por mantenerse al margen del conflicto tras el pitazo final, destacando su rol de capitán.

Los nuevos pasos de Messi: sin escalas a la Selección

Tras la premiación, Messi emprendió su viaje hacia Argentina para sumarse al seleccionado nacional, que se prepara para cerrar las Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador, una serie de partidos que cargan el condimento extra de ser los últimos de Leo con la Albiceleste por este certamen. Mientras tanto, su la imagen contemplando la celebración rival siguen siendo un referente para el fútbol mundial.

