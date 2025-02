Este martes de apagón en Chile marcó una jornada memorable al otro lado de la cordillera para Alianza Lima y Néstor Gorosito, quienes eliminaron de la Copa de Libertadores al poderoso Boca Juniors de Carlos Palacios y Williams Alarcón.

El ídolo de Universidad Católica, fiel a su estilo, tuvo declaraciones picantes en el sentido de decir que el estadio de Boca era un mito, que no jugaba, algo que despertó molestia en varios referentes bosteros, por eso una vez clasificado, el entrenador del cuadro peruano se dio un festín.

“No es La Bombonera, lo que me pasa y me pasó cuando jugaba a la pelota, esque puede no haber nadie o un millón de personas, es el contrario y la pelota. A Boca lo han hecho grandes los jugadores, los equipazos que ha tenido“, aseguró.

Agregando que “todas las canchas tiene dos arcos, dos áreas, una mitad de cancha, a nosotros que los picamos a los jugadores porque nos daban por muertos antes de jugar. El fútbol no se puede predecir, por eso es tan lindo y amplio, son puntos de vista”.

Luego de eso un periodista le preguntó si la definición fue un partido aparte, ante lo cuál Gorosito sacó un as bajo la manga: “Argentina salió campeón del mundo por penales y no vi a ningún argentino triste”.

Pipo Gorosito se dio el gusto de eliminar a Boca Juniors en la mismísima Bombonera (Getty Images)

El análisis de Néstor Gorosito y la eliminación de Boca Juniors

“Queríamos jugar mucho más lejos de nuestro arco, de igual a igual, Boca nos superó y con los dos marcadores de punta subidos nos complicó. La alegría cubre todas las falencias que tenemos que ver para que no se vuelvan a repetir“, afirmó.

Pipo reiteró que en Lima debió ganar por más goles. “Fue exiguo el resultado allá, merecimos ganar por dos o tres goles, más que ellos acá salvo por la chance de (Edinson) Cavani, que me pareció que se había pasado de tiempo”, cerró.