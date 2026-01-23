El jueves se dio por cerrado el traspaso de Lucas Cepeda desde Colo Colo al Elche, luego que el directorio de Blanco y Negro haya aprobado la propuesta que había enviado el club español.

La oferta habría sido de 2,6 millones de dólares por el 70% del pase del futbolista de 23 años, quien además es una de las nuevas figuras de la Selección Chilena.

En paralelo a lo que estaba pasando en el Cacique, habló en España el entrenador del elenco ilicitano, Eder Sarabia, que en la previa del partido contra Levante por la fecha 21 de La Liga, fue consultado por el extremo nacional.

Pero la respuesta del técnico vasco no fue la que todos estaban esperando, pues sorprendió con su frialdad, dejando dudas respecto a si tuvo algo que ver en la gestión o fue más bien una decisión de la dirigencia.

“Hasta que no sea jugador del Elche no hablaré ni de él ni de ningún futbolista en concreto. Pretendíamos hacer menos cosas en este mercado pero han habido circunstancias que nos hacen estar más abiertos a poder incorporar nuevos futbolistas”, respondió Sarabia.

En la instancia también se refirió al nerviosismo que existiría al interior del camarín de Elche en este mercado de fichajes.

“Tenemos un vestuario maravilloso, una familia increíble. Es normal que en esta época del año los futbolistas tengan más dudas y más inquietudes. Los jugadores no son robots. Eso es una cosa inevitable en el mundo del fútbol que nosotros tenemos que tratar bien. Siempre son momentos delicados”, indicó el DT de 45 años.

Eder Sarabia dirige al Elche desde 2024. (Foto: Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

En síntesis