River Plate igualó sin goles tras visitar a Rosario Central el día de ayer por la tercera fecha del Torneo de Apertura. Uno de los que tuvieron buen rendimiento fue Paulo Díaz, quien a pesar de sus acciones recibió duras críticas.

Mediante TyC Sports, el periodista argentino, Ernesto Provitilo, fue tajante con el actuar del zaguero chileno. “El problema no es que Paulo Díaz juegue mal, el problema es que Paulo Díaz juegue bien”, declaró el informador.

Paulo últimamente estuvo alejado de las citaciones y hasta llegó a ser considerado uno de los desechados por Marcelo Gallardo en este 2026. Pero el central logró torcerle la mano al “Muñeco”, tal como declaró ayer, y volvió a ser titular.

“Metemos la basura abajo de la alfombra, el tiempo parece que lo cura todo y aquí no ha pasado nada, siga siga”, agregó el periodista, refiriéndose a los altos y bajos que ha tenido el chileno en los Millonarios.

El formado en Palestino estuvo a nada de salir de las “Gallinas”, hasta el punto de sonar como posible refuerzo de Universidad Católica, pero no se llegó a nada concreto.

Paulo Díaz regresó a las canchas

El ex San Lorenzo fue uno de los mejores jugadores de la cancha el día de ayer, sacando una nota de 7.6 en Sofascore, sumando 13 contribuciones defensivas.

¿Qué viene para Paulo Díaz?

Este sábado 7 de febrero, River Plate recibirá a Tigre a las 20:00 horas por la cuarta jornada del Torneo de Apertura, en donde el seleccionado nacional buscará nuevamente una titularidad.

