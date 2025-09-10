Independiente de Avellaneda sigue en llamas tras su polémica ante Universidad de Chile. Esta vez, un periodista partidario de dicho club presentó una curiosa tesis en la que los azules están involucrados.

¿Cuál? Vinculó a la Selección de Bolivia con la CONMEBOL. Luego del comunicado de la federación de tal país respaldando al ente regidor (por el fallo del escándalo con Universidad de Chile), tras la cordillera perdieron la cordura.

Es que para Juan Ignacio Egido, el penal que le cobraron a los altiplánicos ante Brasil tuvo mucho que ver con dicha misiva. Así lo infirió a través de su cuenta personal de X, dejando dudas sobre la fiabilidad de las autoridades.

“Hace tres días, la Federación Bolivia de Fútbol lanzó este comunicado criticando a Independiente y apoyando a Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL“, señaló.

“Hoy le regalaron un penal para que derrote 1-0 a Brasil y pueda disputar el Repechaje de cara al Mundial de 2026“, agregó sobre la infracción de Bruno Guimarães sobre Roberto Carlos Fernández.

Finalmente, el periodista en cuestión expresó su frustración sobre la misma acusación y aseveró: “Cada vez más desilusionado. Son impunes. Hacen lo que quieren“.

El periodista partidario de Independiente sospecha un vínculo entre Independiente y la CONMEBOL.

Independiente apelará al fallo contra Universidad de Chile

Cabe destacar que el elenco bonaerense no quedó contento con su marginación de la Copa Sudamericana 2025. Por eso, apelará a tal sanción y a su otro castigo vigente (prohibición a su público en siete partidos de local y siete de visitante).