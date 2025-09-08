Independiente fue descalificado de la Copa Sudamericana tras los incidentes en Avellaneda en el marco del encuentro ante Universidad de Chile por los octavos de final vuelta. El elenco argentino reclamó con todo tras el fallo de la CONMEBOL y los jugadores acusan injusticia por no poder jugar los minutos restantes en cancha.

Marcos González le contestó al plantel del Rojo y aseguró que perdieron en el campo de juego. “La perdieron en cancha y después el desubicado de su presidente hizo todo para que se produjeran estos desordenes”, dijo el Lobo del Aire en conversación con BOLAVIP.

El campeón de la Copa Sudamericana 2011 con los Azules envió un claro mensaje: “A llorar a la FIFA directamente. Como lo dice la U, que vayan a reclamar a la FIFA”.

González reitera su calificativo para los integrantes del cuadro trasandino: “Son unos desubicados empezando por el presidente y después que se vayan a llorar a la FIFA nomás”.

Marcos González califica de “desubicados” al presidente de Independiente y los jugadores. (Foto: Photosport)

La U a cuartos de la Copa Sudamericana pero sin sus hinchas en ambos partidos

Lo concreto es que Universidad de Chile se medirá ante Alianza Lima por los cuartos de final de la competición, aunque el compromiso de vuelta lo jugará sin público.

Sobre la U pesa una sanción de siete partidos a puertas cerradas de local en competencias organizadas por CONMEBOL, además de siete compromisos de visitante sin poder llevar hinchas.