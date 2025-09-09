Universidad de Chile dejó en el camino a Independiente de Avellaneda, pero no se puede decir lo mismo a la inversa. ¿La razón? El conjunto argentino sigue reclamando por el fallo CONMEBOL que los dejó fuera de Copa Sudamericana.

El último episodio del elenco bonaerense generó polémica: el plantel se unió para enviar un comunicado hacia las autoridades y los azules. Tal mensaje no demoró mucho en encontrar respuesta: Tito Awad los fulminó.

En los micrófonos de La Magia Azul, el periodista y reconocido hincha de Universidad de Chile destrozó a los jugadores del club trasandino. No les cree ni lo que respiran.

“No me interesa en absoluto la opinión de delincuentes. Incluso, la prensa argentina está actuando como delincuentes porque el reglamento es claro”, comenzó señalando.

En dicha línea, sobre los castigos impuestos por CONMEBOL, detalló: “La U ha tenido las mismas sanciones, solo que puede jugar. Pero me parecen más exageradas para la U”.

Tito Awad cuestionó duramente la misiva de Independiente de Avellaneda contra Universidad de Chile. (Reproducción TNT Sports)

La defensa de Tito Awad a Universidad de Chile

Finalmente, el comunicador mencionado le pidió al denominado Rey de Copas asumir la culpabilidad. Ningún comunicado los salvará de haber quedado marginado del certamen continental.

“Independiente puede patalear todo lo que quiera, pero ellos no cumplieron con el reglamento de la CONMEBOL, nada más. Si hubiesen puesto las mallas, si no hubiesen vendido abajo se evitaban muchas cosas”, destacó.

“Esto es un pataleo ridículo. Si la mafia es total, ellos están en crisis. Tienen que patalear, están desesperados”, concluyó.