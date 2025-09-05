Este jueves la Selección Chilena perdió por 3-0 ante Brasil en su visita al Estadio Maracaná, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026.

La Roja llegaba sin posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo, por lo que se presentó con un equipo más bien de proyección a cargo del técnico interino Nicolás Córdova, que pudo competir hasta la apertura del marcador de la Verdeamarela a los 38 minutos del primer tiempo con el gol de Estevao.

Tras el partido el planteamiento de Chile fue destacado por el prestigioso entrenador italiano Carlo Ancelotti, quien dirige a la canarinha desde junio tras su exitosa etapa en el Real Madrid.

“Creo que Chile ha jugado un partido serio, defendiendo bien, muy compacto, sobre todo en la primera parte”, comenzó diciendo.

“Obvio que cuando hemos abierto el marcador ha sido un poco más sencillo para nosotros, teniendo en cuenta que el partido ha estado abierto hasta nuestro segundo gol, porque la segunda parte Chile ha jugado un poco más ofensivo”, completó Carletto sobre el combinado austral.

El cinco veces campeón de Champions League también aplaudió el ambiente que hubo en Río de Janeiro para este compromiso, que fue el último del Scratch como local en estas Eliminatorias.

“Dentro del Maracaná era una ambiente muy bueno, con mucho cariño al equipo. Creo que el equipo jugó bien, buen juego, un fútbol con intensidad, con buen ritmo, con buena defensa, con buena presión. Los hinchas están como nosotros, muy contentos por el juego del equipo”, comentó el DT de 66 años.

Carlo Ancelotti está invicto al mando de Brasil. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

La visita que le toca a Brasil ante Bolivia en El Alto

Finalmente, Ancelotti habló de lo que se viene para Brasil en el cierre de las Eliminatorias, donde ya clasificados al Mundial les tocará visitar a Bolivia el próximo martes en El Alto, un verdadero desafío físico para los pentacampeones del mundo.

“El juego contra Bolivia interesa, porque creo que la camiseta de Brasil no puede permitir a los jugadores, al equipo, que existan partidos más o menos importantes, todos son importantes. El partido contra Bolivia es importante para mejorar nuestro juego, nuestra actitud, nuestra intensidad de seguir. Un juego difícil como puede ser contra Bolivia, el equipo tiene que prepararse bien para llegar lo mejor posible”, sostuvo el estratega europeo.