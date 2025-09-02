Jorge Sampaoliestá fuera de la actividad como entrenador desde el 30 de enero del presente año tras su paso por el Stade Rennes de la Primera División del fútbol francés. El periodo de cesantía del casildense terminó, pues fue anunciado en su nuevo equipo.

Atlético Mineiro oficializó al entrenador argentino de 65 años: “Jorge Sampaoli, campeón Mineirao 2020, regresa para su segunda etapa como entrenador del equipo Albinegro”.

El Galo además anunció hasta cuándo será el contrato del DT: “A sus 65 años y con amplio palmarés, el entrenador firma un contrato válido hasta finales de 2027”.

De esta manera, el ex DT de la Selección Chilena tendrá una nueva experiencia en Brasil tras dirigir a Santos, Atlético Mineiro (primer periodo) y Flamengo. El equipo marcha en el puesto 14 del Brasileirao con 24 puntos, a dos de la zona de descenso y a dos de los puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

Jorge Sampaoli es nuevo entrenador del Atlético Mineiro. (Foto: Atletico)

Jorge Sampaoli podría toparse con Universidad de Chile en la Copa Sudamericana

El entrenador tendrá la misión de reemplazar a Cuca. Además de meterse en la primera página de la tabla de posiciones del Brasileirao, contará con la tarea de remontar una desventaja de 2-0 ante Cruzeiro en los cuartos de final de la Copa de Brasil.

Sampaoli debutará el jueves 11 de septiembre a las 19:30 ante el tradicional rival en el encuentro de vuelta de la competición que se jugará en el estadio Mineirao.

Además, está en cuartos de final de la Copa Sudamericana, competición en la cual enfrentará a Bolivar. En caso de seguir avanzando el Galo y Universidad de Chile podrían encontrarse en la final, pero para aquello queda mucho camino.