En el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura 2025, el Estadio La Bombonera se viste de gala para un nuevo partido del apasionante fútbol argentino.

Boca Juniors buscará dar vuelta la página tras la dura derrota del fin de semana pasado, cuando cayeron ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Sin embargo, el equipo ahora dirigido por Claudio Úbeda, quien asumió por algunos partidos en reemplazo de Miguel Ángel Russo por problemas de salud, no podrá contar con uno de sus principales agentes creativos: el chileno Carlos Palacios.

La razón de la ausencia de Carlos Palacios ante Newell’s

La “Joya” quedó fuera de la citación para el duelo frente a Newell’s. El motivo es una distensión en el músculo pectíneo izquierdo, por lo que se encuentra en rehabilitación. Pese a ello, el ex Colo Colo trabaja con la mira puesta en reaparecer frente a Barracas Central el sábado 11 de octubre.

Carlos Palacios deberá ver el duelo ante los pupilos del Ogro Fabbiani desde las tribunas | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images

En su lugar, Úbeda apostará por Alan Velasco, un jugador que aún no termina de convencer del todo a la exigente hinchada azul y oro.

Lo cierto es que el duelo ante la Lepra aparece como una gran prueba para un Xeneize que necesita imperiosamente reencontrarse con su fútbol y clasificar a torneos internacionales.

¿Cómo va a formar Boca para enfrentar a Newell’s?

Este será la formación de Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Mientras que en el banco de suplentes esperan su oportunidad: Leandro Brey, Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón, Lucas Janson, Exequiel Zeballos, Edinson Cavani.