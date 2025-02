El Real Betis de Manuel Pellegrini volvió a ganar en La Liga de España. Esta vez, su víctima fue el Getafe, equipo al que el cuadro del DT chileno venció por 2 a 1. Sin embargo, el “Ingeniero” no sacó del todo cuentas alegres, ya que perdió a un jugador vital para el próximo duelo ante el Real Madrid.

El cuadro verdiblanco ganaba cómodamente el partido. Lo insólito fue que, a los 93′, a falta de 3 minutos para cumplirse los 6 que el juez había dado de adición, el brasileño Antony fue expulsado por una insólita patada.

El “Ingeniero” se refirió a aquello en conferencia de prensa, donde recalcó: “Hizo un partido muy completo. Estuvo constantemente creando peligro y ocasiones en el área de Getafe. La expulsión no la he visto, así que no podría decir por qué fue, pero no la he visto todavía”.

Manuel Pellegrini lamenta la expulsión de Antony en el Real Betis

Tras ello, Manuel Pellegrini tuvo también palabras de lamento por la tarjeta roja: “Estuve muy centrado en el partido y en lo que sucedía en el campo. Bueno, lamentablemente no vamos a poder contar con él en el próximo partido, pero, al igual que todo el equipo, creo que él hizo un muy buen partido”, añadió.

“Antony nos está dando mucho, va a ser lamentable su pérdida en el próximo partido, pero creo que también a él le va a servir de experiencia. No he visto todavía la jugada, algunos dicen que no lo toca, pero la verdad es que no lo he visto, así que no podría decir”, complementó.

“Yo siempre he dicho que está el árbitro y el VAR. Si el árbitro vio roja y el VAR no lo llamó, será porque lo vieron como roja, pero la verdad es que no podría dar una opinión porque no he visto lo que ocurrió”, cerró.

¿Cuándo juega el Real Betis ante el Real Madrid?

Luego de vencer por 2 a 1 al Getafe en La Liga, el próximo rival del Real Betis de Manuel Pellegrini recibirá al poderoso Real Madrid de Kylian Mbappé, Vinicius, Bellingham y compañía en el Benito Villamarín.

Dicho compromiso entre el cuadro heliopolitano y los “Merengues” será el próximo sábado 1 de febrero, a contar de las 14:30 horas de Chile.