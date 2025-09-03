Este martes hubo mucho hermetismo respecto al estado de Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Universidad de Chile y que hoy dirige a los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón en Boca Juniors.

A primera hora algunos medios argentinos informaron que el estratega estaba internado, luego que había sido de alta, y que sólo había estado en un establecimiento médico por un tema de rutina.

Sin embargo, el sitio Planeta Boca Juniors entregó la real versión: Russo acudió al Instituto Fleni, un chequeo que estaba programado, sin embargo, los exámenes arrojaron algo que no esperaba: una infección urinaria.

Recordemos que el DT fue diagnosticado con cáncer de próstata hace unos años, y luego de un tratamiento, Russo lo había dejado atrás, sin embargo, hay mucha preocupación porque una afección de estas características en una persona que pasó por eso, es muy delicado.

Por tal razón, los médicos tratantes decidieron que el experimentado entrenador quedara internado en observación.

Según cuenta el mismo sitio partidario de Boca “Miguel Russo recibió un claro consejo por parte del cuerpo médico de Fleni: no someterse a las bajas temperaturas que azotarán al AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) durante los próximos días”.

Miguel Ángel Russo dirigió a Universidad de Chile en 1996 donde llegó a las semifilanes de

¿Quién dirigirá a Boca Juniors ante la ausencia de Miguel Ángel Russo?

Este miércoles la práctica de Boca Juniors será dirigida por Claudio Úbeda, uno de los miembros del cuerpo técnico de Russo.