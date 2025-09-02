Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Miguel Ángel Russo se hace estudios por una infección urinaria: el panorama completo del DT de Boca

El entrenador del Xeneize tuvo que asistir a una clínica privada por controles por una complicación de salud.

Por Marco D'arcangelo

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.
© GettyMiguel Ángel Russo, entrenador de Boca.

En la jornada de este martes Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca, generó preocupación en el club debido a que tuvo asistir a una clínica privada por un problema de salud que lo tiene a maltraer desde los últimos días y que creció en horas recientes.

Según pudo saber Bolavip, el DT de 69 años tuvo que asistir a la Clínica Fleni por controles ya que padece de una infección urinaria. En el centro de salud le recetaron una medicación para combatir la misma y en caso de que reaccione de la mejor manera le darán de alta. Cabe destacar que por problemas de salud previos, es un paciente delicado para este tipo de infecciones.

La semana previa al encuentro ante Aldosivi, Russo también pasó por el Fleni para someterse a estudios que descartaron una infección urinaria. Al notarlo visiblemente cansado en los últimos días, regresó a la clínica para realizar nuevos análisis.

En esta oportunidad, desde el centro de salud decidieron que el DT permanezca por unas horas en el establecimiento para así recibir medicación por vía intravenosa y tratar esta infección urinaria de la mejor manera posible, para regresar a su hogar en el transcurso del día.

La recomendación médica que le hicieron a Miguel Russo tras los estudios

Una vez corroborada la infección urinaria e indicado el tratamiento a seguir para dejarla atrás, según informó Planeta Boca Juniors, Miguel Russo recibió un claro consejo por parte del cuerpo médico de Fleni: no someterse a las bajas temperaturas que azotarán al AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) durante los próximos días.

Por lo tanto, habrá que ver qué decisión toma respecto a su presencialidad en los entrenamientos del plantel profesional, que se llevarán a cabo en el predio de Ezeiza. A esta hora, no está garantizada su presencia en el campo de juego de Boca Predio.

Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Llegó el “Guapo” Paredes: un 5 de Boca, además de jugar bien, se la tiene que bancar

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Es referente del Real Madrid, fue candidato a ganar el Balón de Oro y quiere robarle una estrella del Manchester City a Guardiola
Fútbol europeo

Es referente del Real Madrid, fue candidato a ganar el Balón de Oro y quiere robarle una estrella del Manchester City a Guardiola

Revelan que un ex Real Madrid fue el responsable del despido de Ten Hag en Bayer Leverkusen
Fútbol europeo

Revelan que un ex Real Madrid fue el responsable del despido de Ten Hag en Bayer Leverkusen

Lo quiso Boca, estuvo a un paso de River y ahora quiere retirarse a los 30 años: “Muchas veces lo pienso”
Fútbol Argentino

Lo quiso Boca, estuvo a un paso de River y ahora quiere retirarse a los 30 años: “Muchas veces lo pienso”

Tiene 19 años, Chelsea lo vendió y lo volvió a comprar en 33 días para finalmente enviarlo a préstamo a segunda división
Noticias de la Premier League

Tiene 19 años, Chelsea lo vendió y lo volvió a comprar en 33 días para finalmente enviarlo a préstamo a segunda división

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo