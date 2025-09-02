Miguel Ángel Russo se hace estudios por una infección urinaria: el panorama completo del DT de Boca

En la jornada de este martes Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca, generó preocupación en el club debido a que tuvo asistir a una clínica privada por un problema de salud que lo tiene a maltraer desde los últimos días y que creció en horas recientes.

Según pudo saber Bolavip, el DT de 69 años tuvo que asistir a la Clínica Fleni por controles ya que padece de una infección urinaria. En el centro de salud le recetaron una medicación para combatir la misma y en caso de que reaccione de la mejor manera le darán de alta. Cabe destacar que por problemas de salud previos, es un paciente delicado para este tipo de infecciones.

La semana previa al encuentro ante Aldosivi, Russo también pasó por el Fleni para someterse a estudios que descartaron una infección urinaria. Al notarlo visiblemente cansado en los últimos días, regresó a la clínica para realizar nuevos análisis.

En esta oportunidad, desde el centro de salud decidieron que el DT permanezca por unas horas en el establecimiento para así recibir medicación por vía intravenosa y tratar esta infección urinaria de la mejor manera posible, para regresar a su hogar en el transcurso del día.

La recomendación médica que le hicieron a Miguel Russo tras los estudios

Una vez corroborada la infección urinaria e indicado el tratamiento a seguir para dejarla atrás, según informó Planeta Boca Juniors, Miguel Russo recibió un claro consejo por parte del cuerpo médico de Fleni: no someterse a las bajas temperaturas que azotarán al AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) durante los próximos días.

Por lo tanto, habrá que ver qué decisión toma respecto a su presencialidad en los entrenamientos del plantel profesional, que se llevarán a cabo en el predio de Ezeiza. A esta hora, no está garantizada su presencia en el campo de juego de Boca Predio.

