Este domingo, Boca Juniors venció por 5 a 0 y volvió a golear como hacía tiempo no lo lograba. Sin embargo, en el mundo “Xeneize” siguen expectantes al estado de salud de su DT Miguel Ángel Russo, quien nuevamente no pudo estar al mando del equipo debido a su complejo estado de salud.

Tras complicaciones por una infección urinaria a principios de septiembre, el adiestrador de 69 años, quien superó un cáncer de próstata hace casi una década, volvió a mostrar complicaciones que lo mantienen aún al margen de su labor en el cuadro donde militan los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón.

El periodista Leandro Aguilera de TyC Sports reveló esta jornada que: “Russo estuvo con internación domiciliaria esperando poder revertir una situación difícil, delicada“.

Lo más preocupante vino después, cuando el propio “Tato” señaló que: “Está débil el técnico de Boca, está grave, acá le dan todos su fuerza y su apoyo para que se pueda recuperar“.

Cabe recordar que la última aparición de Miguel Ángel Russo de forma pública fue el martes 23 de septiembre, cuando se le vio en el entrenamiento de Boca Juniors dándose un abrazo con Juan Román Riquelme, actual presidente del “Xeneize”.

Boca Juniors espera por la mejoría de Miguel Ángel Russo

Desde Argentina se ha hecho eco que Boca Juniors aún no haya emitido noticias sobre la evolución del estado de salud de su entrenador Miguel Ángel Russo. A la fecha, el club no ha emitido siquiera algún comunicado.

Preocupación extrema en Boca Juniors por el estado de salud de Miguel Ángel Russo.

Eso sí, todo esto se debe al complicado momento que estaría atravesando la familia de “Palomo” y, por respeto a ellos, es que preferirían abordar la situación con más calma.