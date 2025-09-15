Independiente atraviesa una crisis deportiva tras ocupar la última posición del Grupo B de la Liga Argentina y quedar eliminado de la Copa Sudamericana 2025 a manos de Universidad de Chile, en un duelo marcado por el polémico fallo de Conmebol.

En medio de esta situación, el técnico Julio Vaccari presentó su renuncia tras los malos resultados recientes, que aumentaron la frustración y desconfianza sobre el rumbo del equipo.

La salida del entrenador de 45 años abre la puerta a especulaciones sobre su reemplazo y la necesidad de un golpe de timón que estabilice al Rojo.

Gustavo Quinteros suena con fuerza en Independiente

Entre los nombres que suenan para asumir el cargo destaca Gustavo Quinteros, quien cuenta con amplia experiencia y reconocimiento en el fútbol sudamericano, habiendo dirigido en Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador.

“Tras la reunión dirigencial, el nombre que mayor fuerza toma es el de Gustavo Quinteros”, informó el medio partidario Muy Independiente.

Quinteros también es candidato para dirigir a La Roja | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Vale mencionar que hace alrededor de un mes Quinteros sonó para volver a Colo Colo, pero finalmente decidió no tomar la vacante que había dejado Jorge Almirón y llegó Fernando Ortíz.

Jorge Almirón y Ricardo Gareca: los otros candidatos de Independiente

Según el mismo medio, el ex DT del Cacique no sería la única opción para tomar las riendas del equipo de Avellaneda. Como planes alternativos figuran Jorge Almirón y Ricardo Gareca, mientras que la posibilidad de Luis Zubeldía se aleja.

Almirón acaba de dejar el conjunto Popular por malos resultados, y el Tigre Gareca hizo lo propio tras su paso por La Roja.