La terrorífica campaña de la selección chilena en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, hacen que la decisión respecto a quién será el nuevo entrenador de la Roja, sea cada vez más difícil.

Ideas hay muchas, y sin lugar a dudas, la que más llamó la atención, fue la del ex presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, el que propuso ni más ni menos que a Josep Guardiola.

Uno que reaccionó a la idea del otrora mandamás del fútbol chileno, fue Claudio Borghi, que en el Almanaque de Florete en Youtube, que conduce Paulo Flores disparó sin filtro: “Que lo vaya a buscar él”.

Medio en broma, medio en serio, el Bichi no dudó en asegurar que “Harold ahora que quiere ser presidente propone cosas que son impagables”.

Claudio Borghi y la posibilidad de Manuel Pellegrini

“Yo tengo una teoría que no lo he hablado con él, tiene un mala experiencia en Chile, el último club que dirigió fue O’Higgins, se va a Ecuador, vuelve y acá no lo contrató nadie y tuvo que ir a San Lorenzo”, indica.

El Bichi además es de la idea de que Manuel Pellegrini no debe ser el entrenador de la selección chilena.

“Creo que debe pensar ‘en Chile no me dieron bola’ y luego el riesgo de poner en juego su carrera, eso de que nadie es profeta en su tierra no es una broma, él debería llegar como jefe técnico, no como entrenador”, cerró