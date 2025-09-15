Deportes Linares logró un triunfazo por 5-1 ante General Velásquez en el estadio Tucapel Bustamante Lastra por la fecha 20 del Campeonato de Segunda División. El encuentro tuvo como gran figura a Cristian Duma, quien marcó cuatro goles. Cristóbal Díaz se matriculó con el otro tanto.

El delantero argentino Duma tuvo un destello de magia que está dando que hablar, pues marcó un tanto de rabona en el encuentro, el cual significó el 4-1 de su equipo en el minuto 68.

Con el arquero fuera de acción, pero con un defensor cubriendo el arco, el ariete sacó un preciso remate al primer palo, el cual dio en el poste y entró en el arco, dejando con la boca abierta a los hinchas del Depo, que celebraron con gran alegría el golazo.

Linares consiguió un espectacular triunfo que le permite ilusionarse, ya que quedó segundo con 35, a cuatro del líder Puerto Montt en la lucha por el título de Segunda División y el único ascenso a la Primera B.

Deportes Linares viaja a Melipilla en la próxima fecha

A la Segunda División aún le quedan seis fechas, Deportes Linares visitará a Deportes Melipilla por la jornada 21 el domingo 5 de octubre a las 12:30 en el estadio Soinca Bata.

Un encuentro difícil, pues los Toros son cuarto con 31 unidades y el pasado fin de semana cayó por 3-2 ante Puerto Montt en el estadio Chinquihue.