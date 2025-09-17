Atlético de Madrid cayó por 3-2 en su visita a Liverpool en Anfield por la primera fecha de la fase liga de la Champions League 2025. El cuadro Colchonero logró empatar luego de estar 0-2 abajo en el marcador, pero lo terminó perdiendo en los descuentos.

El tanto decisivo lo marcó el defensor Virgil Van Dijk con un preciso cabezazo a los 92’. La celebración de los hinchas del Liverpool se manifestó por todo el estadio y Diego Simeone se mostró descontrolado, ya que fue a encarar a un fanático que estaba detrás de la zona técnica.

De hecho, tuvieron que intervenir cuatro funcionarios de seguridad para retirarlo de la zona donde estaba el fanático. El DT fue expulsado por el árbitro del compromiso, Maurizio Mariani.

Cholo Simeone asegura que fue insultado todo el partido

En diálogo con Movistar de España, el entrenador aseguró que recibió insultos durante todo el compromiso: “Vienen hablando de cuidar el espectáculo, pero te insultan todo el partido desde atrás y no puedes decir nada, porque soy el entrenador”.

El estratega no justifica su actitud, en Anfield: “No es justificable mi reacción al insulto, pero no sabes lo que es 90 minutos insultado sin parar”.

Simeone reveló qué le dijo el silbante del partido:“Con el gol del rival justo te giras y te siguen insultando y con la tensión pasa lo que pasa. ¿El árbitro? Me ha dicho que me entendía, pero ojalá que el Liverpool lo pueda mejorar y si identifican a quien hizo eso, tenga sus consecuencias”.

Por ahora restará por ver si el entrenador recibe una sanción de partidos sin dirigir en UEFa Champions League tras el incidente en Inglaterra que le costó una nueva expulsión en su carrera.