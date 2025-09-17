River Plate y Palmeiras se miden en una apasionante llave de cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro de ida se jugará este miércoles 17 de septiembre a las 21:30 (de Chile y Argentina) en el estadio Monumental de Núñez en la ciudad de Buenos Aires. Marcelo Gallardo tiene pensado como titular al chileno Paulo Díaz para este trascendental encuentro.

El compromiso será transmitido por la plataforma Disney+ en su plan premium en territorio chileno. Respecto a aquello, hasta el 27 de septiembre, Disney+ ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 4.900 para Disney+ Standart y 6.900 para Disney+ Premium.

¿Qué canal transmitirá el partido de River vs. Palmeiras en Chile? El encuentro será emitido por el canal ESPN Premium, por el cual se debe tener contratado un paquete extra en los respectivos cableoperadores.

Los Millonarios formarían con Franco Armani en el arco; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña en defensa; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero en mediocampo; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi en delantera.

Por su parte, el elenco brasileño iría con Weverton custodiando el arco; Khellven, Gustavo Gómez, Murillo Cerqueira, Joaquín Piquez en zona defensiva; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio, José Manuel López y Felipe Anderson en la media y Vítor Roque como ariete.

Paulo Díaz va por la Copa Libertadores con River Plate. El cuadro Millonario tiene una difícil llave ante Palmeiras en cuartos de final. (Foto: Getty)

¿Quién será el árbitro de River Plate vs. Palmeiras por los cuartos de final ida de la Copa Libertadores 2025?

Jesús Valenzuela de Venezuela será el encargado de dirigir en el compromiso entre el cuadro Millonario y el Verdao por los cuartos de final ida de la máxima competición continental.

Jorge Urrego será el primer asistente, Tulio Moreno el segundo y Yender Herrera el cuarto. Por su parte, Juan Soto estará en el VAR acompañado Angel Arteaga, todos de Venezuela.