El 27 de septiembre comenzará la Copa del Mundo Sub-20 en Chile. Un hito importante para el fútbol chileno. Uno de los recintos que será sede en el torneo cambiará de nombre. Se trata del estadio Fiscal de Talca, que estuvo en remodelación en los últimos meses.

Gigante Deportivo y Primera B Chile confirman el cambio de nombre del estadio Fiscal de Talca , que tendrá el de Iván “Pocholo” Azocar. Este es un lindo reconocimiento a un histórico de la ciudad y leyenda de Rangers, quien falleció en junio de 2012.

Azocar fue un reconocido defensor y el jugador con más partidos en la historia de Rangers de Talca con 393 presencias. También fue parte del equipo que terminó segundo en el año 1969 tras Universidad de Chile, en lo que fue la mejor campaña del club en Primera División.

Por si fuera poco, estuvo presente en la Copa Libertadores 1970 con el cuadro Piducano, en lo que fue un hito histórico. También rechazó ofertas para ir a jugar a la U y siempre privilegió al club talquino. De hecho en mayo de 2012, meses antes de fallecer, fue declarado hijo ilustre de la ciudad.

El máximo ídolo de Rangers de Talca sigue recibiendo reconocimientos por su gran aporte al club que es símbolo de la ciudad.

estadio Fiscal de Talca pasará a llevar el nombre del máximo ídolo de Rangers. (Foto: Photosport)

El anuncio de cambio de nombre del estadio será antes del Mundial Sub-20

La próxima semana se hará un corte de cinta tras los trabajos de remodelación que se hicieron en el estadio Fiscal de Talca. En la instancia se espera que se haga el anuncio de cambio de nombre a Iván Azocar.