Este domingo, desde las 11.15, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se enfrentará al Barcelona, el líder la LaLiga de España, por la octava fecha. Será un partido clave para el equipo que dirige el argentino Matías Almeyda, que viene de ganarle como visitante a Rayo Vallecano. El encuentro se jugará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Será el reencuentro de Alexis contra el club con el que conquistó ocho títulos entre 2011 y 2014 cuando sumó 141 presencias y convitió 46 goles con la camiseta del Barcelona. Su llegada desde Udinese se dio a pedido del propio Pep Guardiola para compartir el plantel con Messi.

Alexis debutó ante Real Madrid en la final de la Supercopa de España y le dio una asistencia a Messi. (Foto: Getty)

Enfrente de Sánchez no estará Lamine Yamal, quien será el gran ausente del encuentro producto de una molestia en el pubis. Según informó oficialmente el club, la baja del crack español será de dos a tres semanas, por lo cual llegaría con lo justo al clásico ante Real Madrid del domingo 26 de octubre.

Las formaciones de Sevilla vs. Barcelona

Los 11 de Sevilla, que suma 10 puntos producto de tres victorias y un empate, serían Odysseas Vlachodimos; José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Fábio Cardoso, Marcao, Gabriel Suazo; Lucien Agoumé, Batista Mendy; Alexis Sánchez, Rubén Vargas e Isaac Romero.

Barcelona, primero e invicto en LaLiga con 19 unidades (seis victorias y un empate) formaría con Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frankie De Jong, Pedri, Dani Olmo; Ferrán Torres, Marcus Rashford y Robert Lewandowski.

Suazo, en acción ante Rayo Vallecano. Esa tarde terminó llevando la cinta de capitán del Sevilla. (Foto: Getty).

¿Qué canal transmite Sevilla vs. Barcelona?

El partido que se jugará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y comenzará a las 11.15 de Chile se podrá ver por DSports y también en streaming a través de la plataforma DGO.

La tabla de posiciones de LaLiga