En esta jornada comenzará una nueva fecha del fútbol español, en la que dentro de lo que es la novena jornada, el Sevilla recibirá en el Ramón Sánchez Pizjuán al Mallorca este sábado 18 de octubre.

El equipo de los chilenos, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibirá como local al Mallorca de España, quien llega a este partido en el último lugar de la tabla de posiciones.

Para este compromiso, ambos jugadores nacionales serían de la partida por parte del equipo que comanda Matías Almeyda, en la que se han consolidado como jugadores importantes dentro del club.

El conjunto ‘Rojiblanco’ esperará poder sumar los tres puntos que lo mantengan en la parte alta de la tabla de posiciones, puesto que desean conservar para volver a competiciones internacionales en la próxima temporada.

Sánchez sería titular en Sevilla | Foto: Getty Images

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el duelo entre el Sevilla vs Mallorca en la Liga Española?

El duelo entre Sevilla y Mallorca se disputa este sábado 18 de octubre a las 09:00 horas y será transmitido por Dsports y en streaming a través de la plataforma del DGO.