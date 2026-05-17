Sevilla vs. Real Madrid EN VIVO: dónde ver el duelo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo por LaLiga

Un duelo de alto impacto se dará hoy en el fútbol español entre Sevilla y Real Madrid.

El Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo hoy tiene un duelo importante dentro de la Liga de España, en donde deberán recibir en casa al Real Madrid.

La escuadra de los chilenos buscará sumar los tres puntos para poder confirmar su permanencia en la primera división del fútbol español, en la que en caso de imponerse, conseguirán aquello.

Además, el Sevilla en caso de conseguir la victoria, también se prendería en la lucha por competencias internacionales, en donde busca dar la gran sorpresa en una lucha con varios equipos.

Hoy el Sevilla se encuentra con 43 unidades a 4 puntos del descenso y a 3 puntos de puestos europeos y enfrentará a un golpeado Real Madrid, quien llega con muchas dudas tras días polémicos tras la situación entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa.

Sevilla y Real Madrid se verán las caras | Foto: Archivo

¿A qué hora hora es el duelo entre el Sevilla vs. Real Madrid?

El duelo entre Sevilla y Real Madrid se disputará en esta jornada a partir de las 13:00 horas en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

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¿Dónde ver EN VIVO el partido del Sevilla vs. Real Madrid?

El partido del Sevilla ante la Real Madrid, válido por la fecha 36° de la liga española, será transmitido en vivo por el canal ESPN. Por streaming lo podrás seguir por Disney+.