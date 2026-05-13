El Sevilla de los chilenos iba perdiendo 2-0 y dio vuelta el marcador en su visita a La Cerámica, para alejarse de la zona de descenso.

Este miércoles el Sevilla quedó cerca de la salvación en La Liga de España, luego de imponerse por 2-3 en su visita al Villarreal por la fecha 36, donde fue titular Gabriel Suazo e ingresó en el segundo tiempo Alexis Sánchez.

Los nervionenses protagonizaron una notable remontada en el Estadio de La Cerámica, donde iban perdiendo 2-0 en los primeros 20 minutos de partido.

Pero de ahí en adelante los dirigidos por Luis García, en medio de su desesperación, se fueron con todo en busca del empate, que consiguieron gracias a Oso (36′) y Kike Salas (45+2′).

Así se fueron al descanso, con el ánimo por las nubes luego de igualar el marcador. La tarea la finalizaron en el complemento, con el gol de Akor Adams en los 72′.

Un minuto antes había ingresado el Niño Maravilla por Neal Maupay, refrescando el ataque del equipo andaluz.

Con este resultado, el Sevilla dio un tremendo salto en la tabla de posiciones, escalando a la décima posición con 43 puntos, alejándose por cuatro unidades de la zona de descenso, donde estuvo inmerso hace un par de jornadas.

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Ahora solo restan dos fechas para el cierre de la liga española, por lo que los blanquirrojos están muy cerca de la salvación.

Además y de forma inesperada, tienen una pequeña chance de clasificar a copas internacionales, pues quedaron a dos puntos de Conference League. ¡Una locura el final de La Liga!

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En la próxima fecha, el Sevilla recibirá nada más que al Real Madrid el domingo 17 de mayo a las 13:00 horas, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

La tabla de posiciones de La Liga 2025-2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Barcelona 91 35 30 1 4 91 31 +60 2 Real Madrid 77 35 24 5 6 70 33 +37 3 Villarreal 69 36 21 6 9 67 43 +24 4 Atlético Madrid 66 36 20 6 10 60 39 +21 5 Real Betis 57 36 14 15 7 56 44 +12 6 Celta 50 36 13 11 12 51 47 +4 7 Getafe 45 35 13 6 16 28 36 -8 8 Real Sociedad 44 35 11 11 13 54 55 -1 9 Athletic Club 44 36 13 5 18 40 53 -13 10 Sevilla 43 36 12 7 17 46 58 -12 11 Rayo Vallecano 43 35 10 13 12 36 42 -6 12 Osasuna 42 36 11 9 16 43 47 -4 13 Valencia 42 35 11 9 15 38 50 -12 14 Espanyol 42 36 11 9 16 40 53 -13 15 Elche 39 36 9 12 15 47 56 -9 16 Mallorca 39 35 10 9 16 43 52 -9 17 Levante 39 36 10 9 17 44 59 -15 18 Girona 39 35 9 12 14 37 52 -15 19 Alavés 37 35 9 10 16 41 54 -13 20 Real Oviedo 29 35 6 11 18 26 54 -28

En síntesis

El Sevilla venció 2-3 al Villarreal con participación de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo .

venció 2-3 al Villarreal con participación de y . Los goles de Oso , Kike Salas y Akor Adams concretaron la remontada del equipo.

, y concretaron la remontada del equipo. El club alcanzó la décima posición con 43 puntos a falta de dos jornadas.