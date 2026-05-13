Villarrael vs. Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo HOY: dónde y cómo ver el partido de La Liga

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo enfrenta al Villarreal en un duelo clave para alejarse definitivamente de la zona de descenso en La Liga.

A falta de solo tres fechas para el final de la temporada de La Liga de España, el Sevilla sigue luchando para no caer a puestos de descenso, pues apenas tiene un punto de ventaja sobre el Girona, elenco que actualmente se ubica en zona roja.

En medio de ese escenario, los focos también están puestos en los futbolistas chilenos del plantel. Alexis Sánchez quiere mantener el buen nivel que ha mostrado en los últimos partidos con el conjunto sevillano, mientras que Gabriel Suazo sería de la partida en el equipo dirigido por Luis García Plaza.

Ahora, el cuadro andaluz tendrá una durísima prueba frente al Villarreal, uno de los equipos ya clasificados a la próxima edición de la UEFA Champions League y que buscará hacerse fuerte como local en el Estadio de La Cerámica.

El Niño Maravilla ha sido fundamental en los últimos partidos por la lucha por la permanencia | FOTO: Getty Images

¿Cuándo juegan Villarreal y Sevilla por La Liga?

El partido entre el Villarreal y el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se disputará este miércoles 13 de mayo desde las 13:00 horas de Chile.

¿Dónde ver el partido por TV entre Villarreal y Sevilla?

El compromiso será transmitido por televisión a través de la señal de ESPN, mientras que en streaming estará disponible en la plataforma Disney + Premium.