Sevilla consiguió un triunfo vital en su lucha por no descender en La Liga de España. El cuadro andaluz derrotó por 1-0 a la Real Sociedad siendo Alexis Sánchez el héroe de la jornada.
El delantero chileno apareció en el minuto 50′ para marcar el único gol del encuentro, desatando la ilusión de los sevillistas en un partido clave. En un duelo cerrado y de alta tensión, el “Niño Maravilla” respondió con jerarquía, firmando un tanto que puede valer una permanencia en el fútbol de honor.
¡EL NIÑO MARAVILLA LE DA ESPERANZAS AL SEVILLA! Alexis Sánchez marcó el 1-0 contra Real Sociedad, para salir de la zona de descenso en #LaLigaxESPN.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 4, 2026
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En los minutos finales también destacó la presencia de Gabriel Suazo, quien asumió la capitanía del equipo tras la salida de Gudelj en el tramo decisivo del compromiso, reflejando su creciente protagonismo dentro del plantel.
Así queda Sevilla en la tabla y su lucha por no descender
Con esta victoria, el Sevilla escala hasta los 37 puntos y logra salir momentáneamente de la zona de descenso, ubicándose en el puesto 17.
Sin embargo, la pelea sigue al rojo vivo: Deportivo Alavés (36), Levante UD (33) y Real Oviedo (28) lo siguen muy de cerca, dejando en evidencia la mínima diferencia entre los equipos que pelean por la permanencia.
La distancia es tan corta que cualquier tropiezo podría devolver a los andaluces a puestos de descenso, por lo que cada punto será determinante en la recta final del campeonato.
|#
|Equipo
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|Últimas
|1
|Barcelona
|88
|34
|89:31
|58
|29
|1
|4
|VVVVV
|2
|Real Madrid
|77
|34
|70:31
|39
|24
|5
|5
|VEVED
|3
|Villarreal
|68
|34
|64:39
|25
|21
|5
|8
|VVEVD
|4
|Atlético
|63
|34
|58:37
|21
|19
|6
|9
|VVDDD
|5
|Betis
|53
|34
|52:41
|11
|13
|14
|7
|VEVEE
|6
|Celta
|47
|34
|48:44
|4
|12
|11
|11
|VDDDV
|7
|Getafe
|44
|34
|28:36
|-8
|13
|5
|16
|DDVDV
|8
|Athletic
|44
|34
|40:50
|-10
|13
|5
|16
|VDVDD
|9
|Real Sociedad
|43
|34
|52:53
|-1
|11
|10
|13
|DEDEV
|10
|Osasuna
|42
|34
|40:42
|-2
|11
|9
|14
|DVDEE
|11
|Rayo
|42
|34
|35:41
|-6
|10
|12
|12
|VEVDV
|12
|Valencia
|39
|34
|37:50
|-13
|10
|9
|15
|DVEDD
|13
|Espanyol
|39
|34
|37:51
|-14
|10
|9
|15
|DEDDE
|14
|Elche CF
|38
|34
|45:53
|-8
|9
|11
|14
|DVVVD
|15
|Mallorca
|38
|34
|42:51
|-9
|10
|8
|16
|VDEVV
|16
|Girona
|38
|34
|36:51
|-15
|9
|11
|14
|DDDDV
|17
|Sevilla
|37
|34
|41:55
|-14
|10
|7
|17
|VDDVD
|18
|Alavés
|36
|34
|40:53
|-13
|9
|9
|16
|DVDEE
|19
|Levante UD
|33
|34
|38:55
|-17
|8
|9
|17
|DEVVD
|20
|Real Oviedo
|28
|34
|26:54
|-28
|6
|10
|18
|DDEVV
¿Qué se viene para Sevilla?
Ahora, el Sevilla deberá enfocarse en sus próximos desafíos con la misión de sostener esta leve ventaja. En su camino asoman Espanyol, Villarreal, el poderoso Real Madrid y luego el Celta de Vigo.