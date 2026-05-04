Sevilla consiguió un triunfo vital en su lucha por no descender en La Liga de España. El cuadro andaluz derrotó por 1-0 a la Real Sociedad siendo Alexis Sánchez el héroe de la jornada.

El delantero chileno apareció en el minuto 50′ para marcar el único gol del encuentro, desatando la ilusión de los sevillistas en un partido clave. En un duelo cerrado y de alta tensión, el “Niño Maravilla” respondió con jerarquía, firmando un tanto que puede valer una permanencia en el fútbol de honor.

¡EL NIÑO MARAVILLA LE DA ESPERANZAS AL SEVILLA! Alexis Sánchez marcó el 1-0 contra Real Sociedad, para salir de la zona de descenso en #LaLigaxESPN.



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En los minutos finales también destacó la presencia de Gabriel Suazo, quien asumió la capitanía del equipo tras la salida de Gudelj en el tramo decisivo del compromiso, reflejando su creciente protagonismo dentro del plantel.

Así queda Sevilla en la tabla y su lucha por no descender

Con esta victoria, el Sevilla escala hasta los 37 puntos y logra salir momentáneamente de la zona de descenso, ubicándose en el puesto 17.

Sin embargo, la pelea sigue al rojo vivo: Deportivo Alavés (36), Levante UD (33) y Real Oviedo (28) lo siguen muy de cerca, dejando en evidencia la mínima diferencia entre los equipos que pelean por la permanencia.

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La distancia es tan corta que cualquier tropiezo podría devolver a los andaluces a puestos de descenso, por lo que cada punto será determinante en la recta final del campeonato.

# Equipo PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Barcelona 88 34 89:31 58 29 1 4 VVVVV 2 Real Madrid 77 34 70:31 39 24 5 5 VEVED 3 Villarreal 68 34 64:39 25 21 5 8 VVEVD 4 Atlético 63 34 58:37 21 19 6 9 VVDDD 5 Betis 53 34 52:41 11 13 14 7 VEVEE 6 Celta 47 34 48:44 4 12 11 11 VDDDV 7 Getafe 44 34 28:36 -8 13 5 16 DDVDV 8 Athletic 44 34 40:50 -10 13 5 16 VDVDD 9 Real Sociedad 43 34 52:53 -1 11 10 13 DEDEV 10 Osasuna 42 34 40:42 -2 11 9 14 DVDEE 11 Rayo 42 34 35:41 -6 10 12 12 VEVDV 12 Valencia 39 34 37:50 -13 10 9 15 DVEDD 13 Espanyol 39 34 37:51 -14 10 9 15 DEDDE 14 Elche CF 38 34 45:53 -8 9 11 14 DVVVD 15 Mallorca 38 34 42:51 -9 10 8 16 VDEVV 16 Girona 38 34 36:51 -15 9 11 14 DDDDV 17 Sevilla 37 34 41:55 -14 10 7 17 VDDVD 18 Alavés 36 34 40:53 -13 9 9 16 DVDEE 19 Levante UD 33 34 38:55 -17 8 9 17 DEVVD 20 Real Oviedo 28 34 26:54 -28 6 10 18 DDEVV

¿Qué se viene para Sevilla?

Ahora, el Sevilla deberá enfocarse en sus próximos desafíos con la misión de sostener esta leve ventaja. En su camino asoman Espanyol, Villarreal, el poderoso Real Madrid y luego el Celta de Vigo.