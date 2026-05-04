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Sevilla sale de la zona de descenso con golazo de Alexis Sánchez: así queda la tabla de La Liga

El cuadro andaluz vive un tenso momento en su historia, pero apareció el "Maravilla" para darles un respiro.

Sevilla gana con golazo de Alexis y sale del fondo de la tabla (Photo by Fran Santiago/Getty Images)
© Getty ImagesSevilla gana con golazo de Alexis y sale del fondo de la tabla (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Sevilla consiguió un triunfo vital en su lucha por no descender en La Liga de España. El cuadro andaluz derrotó por 1-0 a la Real Sociedad siendo Alexis Sánchez el héroe de la jornada.

El delantero chileno apareció en el minuto 50′ para marcar el único gol del encuentro, desatando la ilusión de los sevillistas en un partido clave. En un duelo cerrado y de alta tensión, el “Niño Maravilla” respondió con jerarquía, firmando un tanto que puede valer una permanencia en el fútbol de honor.

En los minutos finales también destacó la presencia de Gabriel Suazo, quien asumió la capitanía del equipo tras la salida de Gudelj en el tramo decisivo del compromiso, reflejando su creciente protagonismo dentro del plantel.

Así queda Sevilla en la tabla y su lucha por no descender

Con esta victoria, el Sevilla escala hasta los 37 puntos y logra salir momentáneamente de la zona de descenso, ubicándose en el puesto 17.

Sin embargo, la pelea sigue al rojo vivo: Deportivo Alavés (36), Levante UD (33) y Real Oviedo (28) lo siguen muy de cerca, dejando en evidencia la mínima diferencia entre los equipos que pelean por la permanencia.

La distancia es tan corta que cualquier tropiezo podría devolver a los andaluces a puestos de descenso, por lo que cada punto será determinante en la recta final del campeonato.

#EquipoPTSJGol+/-GEPÚltimas
1Barcelona883489:31582914VVVVV
2Real Madrid773470:31392455VEVED
3Villarreal683464:39252158VVEVD
4Atlético633458:37211969VVDDD
5Betis533452:411113147VEVEE
6Celta473448:444121111VDDDV
7Getafe443428:36-813516DDVDV
8Athletic443440:50-1013516VDVDD
9Real Sociedad433452:53-1111013DEDEV
10Osasuna423440:42-211914DVDEE
11Rayo423435:41-6101212VEVDV
12Valencia393437:50-1310915DVEDD
13Espanyol393437:51-1410915DEDDE
14Elche CF383445:53-891114DVVVD
15Mallorca383442:51-910816VDEVV
16Girona383436:51-1591114DDDDV
17Sevilla373441:55-1410717VDDVD
18Alavés363440:53-139916DVDEE
19Levante UD333438:55-178917DEVVD
20Real Oviedo283426:54-2861018DDEVV

¿Qué se viene para Sevilla?

Ahora, el Sevilla deberá enfocarse en sus próximos desafíos con la misión de sostener esta leve ventaja. En su camino asoman Espanyol, Villarreal, el poderoso Real Madrid y luego el Celta de Vigo.

Bastián Gómez
Bastián Gómez
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