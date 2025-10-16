Arabia Saudita logró clasificar al Mundial de 2026 y los festejos no se hicieron esperar. Pero los jugadores del cuadro saudí tienen doble motivo para festejar, puesto que luego de igualar ante Irak y sellar su paso a la cita planetaria, consiguieron un jugoso premio para cada integrante del plantel.

Según informó el medio local Asharq Business, cada jugador, entrenador y parte del cuerpo técnico del equipo recibió una cifra cercana a los 5 millones de riyales, es decir, algo así como un millón de dólares para cada uno.

La medida fue dispuesta por Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministro del Deporte de dicho reino, quien aseguró que este logro es muy importante para toda la nación.

Y ojo, no es primera vez que los saudíes reciben un premio tan suculento como este. Tras la increíble victoria sobre Argentina en Qatar 2022, los jugadores de aquel plantel también recibieron un gran incentivo económico.

El camino de Arabia Saudita rumbo al Mundial de 2026

Los árabes no comenzaron de la mejor forma su camino rumbo al Mundial de 2026. Fue recién con el regreso de Hervé Renard al banco que lograron enmendar sus resultados y lograr la remontada.

Arabia Saudita hace historia y se mete en su tercer mundial consecutivo: jugadores recibieron increíble botín (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Derrotas ante Indonesia, Japón e incluso Jordania, comprometieron a Arabia Saudita a clasificar a su tercer mundial consecutivo, el séptimo en toda su historia. Sin embargo, tras una gran alza en su nivel de la mano de Renard, lograron la hazaña de meterse entre los 48 clasificados a la cita planetaria del próximo año.