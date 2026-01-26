El Mercado de Fichajes no solo se mueve en el fútbol chileno, sino que también en otras latitudes como Argentina, país vecino que tiene un buen contingente de jugadores nacionales dándolo todo al otro lado de la Cordillera de los Andes.

Uno que estuvo la temporada pasada ahí fue Iván Morales, quien estuvo en Sarmiento y ahora suena con fuerza para transformarse en refuerzo de O’Higgins de Rancagua, club que disputará la Copa Libertadores de América.

Iván Morales no se ha podido afirmar en su carrera. | Foto: Photosport

Las pretensiones del cuadro celeste, eso sí, podrían verse truncadas por el interés de Gustavo Qunteros, entrenador de Independiente de Avellaneda, en llevarse al canterano de Colo Colo para el ‘Rey de Copas’.

Así lo dio a conocer el periodista argentino de Radio La Red, Mati Martínez, quien en su cuenta personal de X aseguró que “Iván Morales es uno de los delanteros que está siendo analizado por Independiente. Ya lo tuvo Quinteros en Colo Colo y luego fue transferido al Cruz Azul. Hay otros delanteros en análisis”, sostuvo.

Cabe recordar que Iván Morales tuvo una buena irrupción en Colo Colo, pero terminó saliendo hacia el Cruz Azul de México donde no pudo demostrar sus condiciones. Si bien en Sarmiento tuvo un repunte, no pudo afirmarse y ahora busca club para la temporada 2026.

En síntesis

Iván Morales es analizado por Independiente de Avellaneda como posible refuerzo para la temporada 2026.

El técnico Gustavo Quinteros busca llevar al delantero al club argentino tras dirigirlo en Colo Colo.