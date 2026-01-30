El mercado de fichajes tiene movimientos de todo tipo y así lo demostró un cuestionado jugador que tendrá una nueva oportunidad de vida. Se ha vinculado a Colo Colo y Universidad de Chile.

¿Quién es? Se enamoró del conjunto albo durante su paso por el país y su hermano vistió la camiseta azul durante tres temporadas. Estamos hablando de Brian Fernández.

Luego de dejar la actividad profesional por asuntos de delicada índole, el talentoso delantero luchará contra sus demonios. Esta vez, partirá al complejo fútbol uruguayo para representar a Fénix.

Así lo confirmó el periodista Guille Lopéz a través de su cuenta personal de X, señalando: “Brian Fernández jugará en Fénix. Un futbolista con condiciones impresionantes, cuya carrera se vio frenada por problemas personales”.

En dicha línea, el comunicador charrúa agregó: “Si en Fénix logran acompañarlo y llevarlo bien, puede ser un gran aporte. Hermano de Leandro Fernández (ex Nacional)“.

Brian Fernández jugará en Fénix. (Imagen: Photosport)

Los problemas personales de Brian Fernández

Cabe consignar que en Chile, la figura en cuestión pasó por Unión La Calera en 2018. Jugó un total de 12 compromisos y anotó 11 goles, lo que exhibió toda su calidad en el campo.

Sin embargo, sus adicciones lo han alejado del camino. También ha estado en elencos como Racing Club, Metz de Francia, Necaxa y Portland Timbers, entre otros destacados.

