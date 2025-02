La eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima ha causado un terremoto de grado mayor en Argentina y como consecuencia están muy cuestionados el entrenador, Fernando Gago, y por primera vez el presidente Juan Román Riquelme.

El otrora 10 siempre ha tenido un respaldo popular alimentado por todo lo que le dio a la institución xeneize en su época de jugador, pero, los resultados negativos y los dos años sin Copa Libertadores, hacen que el crédito comienza a acabarse.

Así lo piensa el ex el entrenador de Universidad de Chile y también jugador de Boca Juniors, José Basualdo, el que en conversación con Súper Deportivo Radio.

“Como dirigente no me transmite nada. Tiene que dejar su ego y pensar más en Boca”, indicó el Pepe sin asco, agregando que “deja mucho que desear y nada que ver a lo que uno pensó que podía hacer”.

Basualdo está realmente enojado con el presente de Boca y le vuelve a dar a Román. “Habla que esta es su casa y no se entienden los movimientos que hace. Esto viene de larga data. Dice una cosa y después hace otra”, disparó.

Respecto al apoyo popular que siempre ha tenido Riquelme, el estratega incia que “el crédito se lo va a dar la gente. Es la que tiene presionar para que dé un paso al costado o enderece este barco, porque lo que está pasando es muy lamentable. No aprendió nada”.

Pepe Basualdo barrió el piso con Juan Román Riquelme (TyC Sports)

Basualdo además le sacó en cara lo que ocurría cuando el actual presidente no estaba en el club. “Cuando no estaba en el club se quejaba y ahora hace eso mismo. Tiene que ser más abierto, sin tanto ego. Si no escucha y siempre va a hacer lo que él dice… Debe mirarse al espejo y ver lo que pasó en estos años“, aclaró.

Y en esa misma línea lo aconseja a “que se busque aun buen asesor y ojalá que cambie por el bien del equipo de sus amores y de su casa, como él dice, y si no que dé un paso al costado y deje a la gente capaz que pueda llegar a volver todo a la normalidad como estábamos antes”

Pepe Basualdo durísimo con Juan Román Riquelme

“La séptima (Copa Libertadores) queda cada vez queda más lejos, pero no porque no tenemos equipo sino porque directamente ya no la jugamos”, cerró.