Universidad de Chile empieza a ultimar detalles para lo que será su duelo por la segunda fecha del torneo, en el que los ‘Azules’ viajarán al sur de nuestro país para enfrentarse a Huachipato, en donde buscarán sumar sus primeros tres puntos.

Previo a este duelo, el histórico azul Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió a lo que será este segundo encuentro oficial de la U, en la que espera que el equipo de Francisco Meneghini pueda mostrar una mejor versión y le pone una fuerte tarea.

“Ahora deberíamos ver a la U de ‘Paqui’, lo que comentó él acá, un equipo con los riesgos que iba a correr, que iba a buscar los partidos e ir siempre para adelante, tiene un gran plantel, para mí tiene el mejor plantel del fútbol chileno”, partió señalando Herrera.

Para el ‘Samurai’ fue muy determinante lo que fueron los incidentes del Estadio Nacional para que el equipo de Meneghini no pudiera mostrar su mejor versión y espera que a partir de este duelo ante Huachipato, la U pueda tener su gran despegue para el año.

Herrera le pone una tarea a Meneghini | Foto: Photosport

“Es hora de ya empezar a mostrar, en la primera fecha no se pudo por el sinfín de incidentes, pero ya ahora debe mostrar lo que será su equipo de aquí a fin de año”, señaló.

Concluyendo, Herrera pone una importante tarea para los delanteros de la Universidad de Chile, zona de campo de juego en donde los ‘Azules’ tuvieron un mayor cambio dentro de su plantel y en el que espera que prontamente, los jugadores puedan tener una asociación total con sus compañeros.

“En el ataque los tres jugadores son nuevos, tú con el correr de los partidos vas a saber como se podrán tirar los centros, si lo tiran más fuerte adelante o pasados, eso se dará con el correr de los partidos y esta U con el correr de los partidos, deberá ir afinando mucho más”, cerró.

