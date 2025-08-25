Anoche Sao Paulo venció por 2-0 a Atlético Mineiro en un duelo de chilenos por la fecha 21 del Brasileirao, donde triunfó el delantero Gonzalo Tapia ante el defensa Iván Román.

El ex Universidad Católica que está a préstamo desde River Plate fue suplente, pero ingresó a los 79 minutos, con la clara misión de abrochar la victoria del cuadro tricolor.

Para aquello solo necesitó dos minutos en cancha del Estadio Morumbi, ya que a los 81′ anotó su segundo gol con la camiseta del elenco paulista, al conectar de palomita un certero centro de Cédric Soares.

Con esto el atacante de 23 años suma confianza para lo que será la fecha FIFA de septiembre, ya que fue convocado por el entrenador Nicolás Córdova para enfrentar a Brasil y Uruguay en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026.

Actualmente Sao Paulo está en séptima posición del Brasileiaro con 32 puntos, ad portas de los puestos de clasificación para Copa Libertadores.

Mientras que el Mineiro de Román -también convocado a La Roja- está en la duodécima ubicación (24 pts) en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Mira el VIDEO del gol a continuación: