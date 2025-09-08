El delantero nacional, Alexis Sánchez se prepara para lo que es un nuevo desafío dentro del fútbol europeo y esta vez vistiendo la casaquilla del Sevilla de España, su nuevo club para esta temporada 25/26.

El ‘Niño Maravilla’ aprovecha lo que es este parón de Fecha FIFA para ponerse a punto en lo físico junto a sus compañeros, en la que dentro de los trabajos del DT argentino, Matías Almeyda, espera amoldarse rápidamente a su nuevo equipo.

En esta jornada, el máximo goleador histórico de la Selección Chilena hizo noticia en España y desde el ‘Chiringuito’ resalataron la alta competitividad de Sánchez dentro de los entrenamientos, en la que busca ponerse rápidamente a tono con sus compañeros.

Alexis Sánchez trabaja con todo en estos días para poder ser una opción dentro del Sevilla para lo que será su partido por la cuarta fecha de La Liga, en la que en condición de local en el Ramón Sánchez Pizjuán recibirán al Elche el viernes 12 de septiembre a las 16:00 horas.

VIDEO: SÁNCHEZ SE ROBA LAS MIRADAS EN ESPAÑA