El delantero de la Selección Chilena se hizo presente en el marcador en el duelo contra Watford por el Championship.

La Selección Chilena carece de gol, pero se ilusiona con Ben Brereton. Luego de la fecha FIFA de noviembre, el atacante sorprendió con un notable doblete en el Sheffield United.

En el triunfo 4-0 sobre Watford por el Championship, el delantero de 27 años se hizo presente en el marcador en los minutos 5 y 8. ¿Cómo fueron sus anotaciones? Totalmente distintas.

Mientras en el primer caso aprovechó un mano a mano con el arquero rival, en el segundo tanto convirtió desde los 12 pasos. En este último, engañó al guardavallas visitante con un sutil tiro al medio del pórtico.

De este modo, Sheffield United se mueve en la tabla de posiciones. Con la victoria, acumula 25 puntos y se instala en la novena ubicación, a 12 unidades del líder, Middlesbrough.

Ben Brereton anotó un doblete en Inglaterra. (Foto: Getty Images)

VIDEO | Los goles de Ben Brereton: ilusión para La Roja

El primer gol

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El segundo tanto