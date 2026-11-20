Por el momento, el atacante no permanecerá en Coquimbo Unido al término de la campaña. No tiene cláusula de compra.

Colo Colo tendrá que tomar importantes decisiones en el mercado de fichajes. El conjunto popular mantiene algunos casos en incertidumbre, siendo el de Cristián Zavala uno de los principales.

¿La razón? Según informa Radio ADN, el atacante no tiene cláusula de compra para ser adquirido por Coquimbo Unido. Por ende, el jugador tendrá que volver al elenco de Macul al término de la campaña.

Sin embargo, hay una ventana abierta para que el oriundo de Puente Alto permanezca en el puerto aurinegro. Debido a que el cuadro pirata posee el 40% de su pase, puede negociar por el 60% restante o tener un nuevo préstamo.

“Esta cesión vuelve a culminar en diciembre, por lo que tendrá que regresar a la pretemporada en Macul después de sus vacaciones, aunque también existe la posibilidad de que continúe en el norte chico”, indica la fuente.

Luego, agregó: “Podría haber conversaciones para que los nortinos adquieran un porcentaje mayor de su ficha (…) También se podría negociar otro año de préstamo para que siga en Coquimbo”.

Cristián Zavala puede regresar a Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Cristián Zavala genera incertidumbre en Colo Colo

Durante esta temporada, el delantero en cuestión ha disputado una totalidad de 37 encuentros con Coquimbo Unido. En ellos, anotó cuatro goles y entregó seis asistencias.

¿Qué pasará con su futuro? Lo cierto es que Cristián Zavala tiene contrato vigente con Colo Colo hasta el 31 de diciembre de 2027.