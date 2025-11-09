Este domingo se disputó el Superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate, donde hubo presencia de chilenos en la cancha de La Bombonera. El Xeneize se impuso por 2-0 y Carlos Palacios salió entre aplausos.

Así es, La Joya fue titular, al igual que Paulo Díaz en el Millonario. Mientras que Williams Alarcón vio todo el partido en la banca de suplentes de Boca.

Los goles del cuadro bostero fueron obra de Exequiel Zeballos (45+1′) y Miguel Merentiel (47′).

El ex Colo Colo jugó hasta los 74 minutos, cuando fue reemplazado por el español Ander Herrera.

En ese momento el oriundo de Renca recibió aplausos del público de Boca Juniors que, como de costumbre, llenó el estadio azul y oro.

Este clásico fue válido por la penúltima fecha del Torneo de Clausura en Argentina y con este resultado Boca Juniors clasificó a la próxima Copa Libertadores, pues aseguró el segundo lugar en la tabla anual.

