El sábado Colo Colo venció por 2-1 a Unión Española por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025, un partido que era crucial para ambos equipos, que compiten por distintos objetivos en la recta final del torneo.

En las tribunas del Estadio Santa Laura vieron el triunfo del Cacique algunos de los jugadores que no fueron citados por el entrenador Fernando Ortiz, como los lesionados Alexander Oroz y Arturo Vidal, más el defensa uruguayo Alan Saldivia.

Las cámaras de TNT Sports enfocaron al tridente al momento del gol del triunfo del cuadro popular, que fue un tiro libre de Tomás Alarcón a los 79 minutos.

Pero la forma de los festejos llamó la atención de los cibernautas, pues en el registro que subió a sus redes sociales el canal dueño de los derechos del fútbol chileno, se vio al King mucho más eufórico en el tanto de la victoria.

Mientras que el charrúa fue mucho más mesurado, incluso desganado, considerando también que esta vez quedó al margen por decisión técnica.

