El volante nacional, Ángelo Araos hizo noticias en las últimas horas tras volver a anotar un gol en lo que ha sido su vuelta al fútbol mexicano, en la que está defendiendo la camiseta de Puebla en esta temporada 2025.

El ex Universidad de Chile logró volver al gol tras exactamente 1.052 días y fue clave con su anotación para lo que fue la igualdad de su equipo en condición de visitante 4-4 ante Juárez en la 15° fecha de la Liga MX.

A los 88 minutos del partido, el volante nacional anotó lo que era el 3-4 para su equipo, en la que aprovechó una gran jugada de su equipo, para sacar un gran disparo dentro del área, el que dejó sin chance alguna al portero rival.

El último tanto oficial de Ángelo Araos fue en 6 de enero del 2023, en la que el jugador chileno anotó un gol en lo que fue la derrota de su equipo en ese entonces, el Necaxa por 2-3 ante San Luis.

VIDEO: REVISA EL GOLAZO DE ÁNGELO ARAOS