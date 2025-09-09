El experimentado delantero chileno Alexis Sánchez fue presentado oficialmente en el Sevilla FC y se mostró motivado por iniciar un nuevo capítulo en su carrera en LaLiga.

El Niño Maravilla llega a un equipo que atraviesa un momento complicado, pero que este año pretende volver a aspirar a cosas importantes, tanto en el certamen local como intentando clasificar a alguna competición internacional.

Su fichaje no ha pasado desapercibido en España, donde ha recibido tanto críticas por su edad como elogios por su calidad y trayectoria.

Alexis Sánchez le responde a Lamine Yamal

Durante la conferencia de prensa, surgió un tema que llamó la atención de los medios: los comentarios de Lamine Yamal, joven talento del Barcelona, sobre el fichaje de Sánchez en el cuadro andaluz.

“Siempre me ha gustado el cierre de mercado, porque salen fichajes raros de última hora como el de Alexis Sánchez a Sevilla”, había dicho el astro español sobre el tocopillano.

Conocido por su sentido del humor y su carácter relajado frente a la prensa, el máximo goleador histórico de La Roja no dejó pasar la oportunidad de responder: “Lamine sabe que soy bueno para el fútbol”, expresó Sánchez entre las risas de los presentes.

Alexis Sánchez en un entrenamiento del Sevilla | FOTO: @SevillaFC

“Creo que lo dijo porque jugué en el Barcelona, pero me pone contento lo que dijo. Me encanta enfrentar a equipos grandes y a jugadores fuertes”, sentenció el bicampeón de América.