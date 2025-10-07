La Selección Chilena Sub 20, dirigida por Nicolás Córdova, llegó a los octavos de final del Mundial que se está disputando en su totalidad en nuestro país con más dudas que certezas.

Su tránsito por la fase de grupos fue una montaña rusa de resultados y sensaciones, logrando la clasificación como segundos del Grupo A de manera angustiante: por tener menos tarjetas amarillas que Egipto.

La prensa especializada y los hinchas han cuestionado la falta de una idea de juego clara y la rigidez táctica del entrenador, argumentando que el equipo no ha logrado plasmar en la cancha el potencial de una generación que, en el papel, parecía tener herramientas para mostrar un fútbol más vistoso y dominante.

Daniel Garnero y la Selección Chilena Sub 20

Con ese mar de críticas como telón de fondo, las palabras de Daniel Garnero, como técnico de Universidad Católica, toman un peso especial.

En plena conferencia de prensa, el DT de los Cruzados fue consultado sobre el andiamaje del combinado criollo y esto dijo: “No pude ver los partidos del Sub 20, prácticamente no vi ninguno porque coincide con otras actividades y la verdad estoy mirando más a Ñublense que el juvenil”.

Chile y Córdova tendrán una oportunidad de oro de dejar atrás las críticas | FOTO: Andres Pina/Photosport

Eso sí, al cierre Garnero le envió su recomendación directa para el seleccionador juvenil. “No puedo dar una opinión, pero de las críticas me entero y ojalá que lo puedan revertir. La única forma de revertirlas es adentro de la cancha”, cerró.

¿A qué hora es el partido de Chile vs México por el Mundial Sub 20?

El partido entre Chile y México se disputa este martes 7 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.