Todo listo para que este sábado 27 de septiembre arranque el Mundial Sub 20 que se desarrollará en Chile y que contará con el debut de la selección chilena que dirige Nicolás Córdova en el Estadio Nacional.

Será la séptima participación de la Roja en una Copa del Mundo de la categoría, donde su mayor logro fue el tercer lugar obtenido en 2007 de la mano de José Sulantay y un puñado de jugadores que luego dieron paso a la imborrable ‘Generación Dorada’.

El conjunto dirigido por Nicolás Córdova se medirá en el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto. Y precisamente el debut en el certamen de la categoría será ante los oceánicos a partir de las 20:00 horas.

Sin embargo, previo al debut de Chile está contemplada la ceremonia inaugural del Mundial Sub-20. Un bloque que se extenderá por unos 10 minutos y que buscará rendir homenaje al fútbol y a la cultura musical chilena.

En el césped del Estadio Nacional se presentarán dos legendarias bandas. La primera serán los ‘Ramblers’ quienes tocarán el histórico ‘Rock del Mundial 62’ y Los Miserables con su hit ‘El Crack’.

Además, dirá presente la cantante nacional Shirel quien interpretará la canción oficial del Mundial Sub-20, titulada “El alma en la cancha (olé, olé, olé)”.

¿A qué hora será la ceremonia inaugural del Mundial Sub 20?

La ceremonia inaugural del Mundial Sub 20 se realizará minutos antes del debut de La Roja, por lo que se espera que el show comience pasada las 19:00 horas en la cancha del Estadio Nacional.

¿Dónde puedo ver el debut de Chile por TV?

El debut de La Roja en el Mundial Sub-20 ante Nueva Zelanda está programado para las 20:00 horas y podrá verse a través de CHV y DSports.