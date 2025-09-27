Este 27 de septiembre será el tan anhelado estreno del Mundial Sub 20 Chile 2025. La Roja de Nicolás Córdova ya está más que lista para su estreno este sábado en el Estadio Nacional, donde se espera un gran marco de público.

Pero antes del duelo de la Selección Chilena Sub 20, será la ceremonia de apertura que contará con dos grandes emblemas de la música chilena con temas futboleros como lo son Los Ramblers y Los Miserables, autores de “El rock del Mundial” y “El Crack” respectivamente.

El estreno del “Equipo de Todos” será frente a Nueva Zelanda, partido que comenzará a las 8:00 PM luego del encuentro que disputarán Japón y Egipto desde las 17:00, los otros rivales de grupo de nuestro combinado.

¿Qué canal transmitirá gratis y EN VIVO a La Roja Sub 20?

El único canal abierto que cuenta con los derechos de transmisión de todos los partidos de la Selección Chilena Sub 20 es Chilevisión. Existe otra opción además con DirecTV, aunque por tv de paga.

Eso sí, Chilevisión solo transmitirá en exclusiva los partidos de La Roja y algunos otros más del certamen.

El Nico Córdova ya está más que listo para debutar con La Roja Sub 20 (Foto: Photosport)

¿Quién transmite el Mundial Sub 20 por streaming?

La única plataforma de streaming que contará con todos los encuentros del Mundial Sub 20, incluidos los partidos de la Selección Chilena, será DGO.

Programación Mundial Sub 20: día 1